2018-11-09T06:13:28+03:00
Общество

Реку Бочин в Комсомольске-на-Амуре загрязняли сточными водами

Ответить за это придется «Горводоканалу»
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Реку Бочин в Комсомольске-на-Амуре загрязняли сточными водамиРеку Бочин в Комсомольске-на-Амуре загрязняли сточными водамиФото: Аца КОШТЭ
Изменить размер текста:

Комсомольский «Горводоканал» сбрасывал сточные воды без специального разрешения в реку Бочин в микрорайоне «Западный» города Юности. К такому выводу пришли проверяющие после мониторинга водного объекта.

Как сообщила пресс-служба Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры, местный «Горводоканал» вел деятельность незаконно. Разрешительных документов на пользование водным объектом у предприятия не было. Кроме того, стоки предварительно не очищали, нарушая тем самым установленные законом требования.

Муниципальное предприятие и его руководителя привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил водопользования». Кроме того, нарушителей обвинили в самовольном занятии реки. «Горводоканалу» уже вынесли предписание и обязали устранить нарушения. В будущеи на реке Бочин появятся очистные сооружения. Решение об этом уже принято, меры принимаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный наркоман чуть не зарубил топором полицейского в Биробиджане
Планы хабаровского должника резко изменились из-за ареста машины
Из-за огнестрельного наследства хабаровчанин может угодить в тюрьму
Водитель и несовершеннолетняя девушка-пассажир пострадали в дорожной аварии в Хабаровске
Продавщица хабаровского магазина пострадала из-за охранника-грабителя
Хабаровская Арена «Ерофей» отмечает юбилей
Грипповать зимой жителям Хабаровского края не придется
Спектакль хабаровского театра кукол заинтересовал жюри «Золотой Маски-2019»
Хабаровские коммунальщики готовы к снегопадам
Детям-инвалидам в Хабаровске помогут раскрыть талант
Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре: в помещении нашли машины и баллоны с газом
Хабаровские энергетики вошли в режим повышенной готовности
В Комсомольске вспомнили жертв аварии на подлодке «Нерпа»
Заброшенный парк имени Гастелло в Хабаровске наконец-то приведут в порядок
Представляем новый контакт-центр MANGO OFFICE: омниканальность, расширенный инструментарий, эффективный контроль
Мост на улице Суворова в Хабаровске восстановили за три дня
Погода в Хабаровске на 9 ноября 2018 года: днем до +4 градусов, дождь
Да будет свет: В четырех районах Хабаровского края восстановили электроснабжение
У Комсомольска-на-Амуре может появиться побратим в Корее
Регулярные авиарейсы запустили из Хабаровска в Чегдомын
Коммунальную сферу Хабаровского края застраховали от ЧС
На севере Хабаровского края проблемы с электричеством
Ледостав на Амуре: выход судов на реки Хабаровского края опасен
Состав закдумы Хабаровского края пополнился двумя депутатами
Свет и звук в драмтеатре Комсомольска признали лучшим в России и СНГ