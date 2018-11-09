Реку Бочин в Комсомольске-на-Амуре загрязняли сточными водами

СЕГОДНЯ 05:58 2018-11-09T06:13:28+03:00

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Комсомольский «Горводоканал» сбрасывал сточные воды без специального разрешения в реку Бочин в микрорайоне «Западный» города Юности. К такому выводу пришли проверяющие после мониторинга водного объекта.

Как сообщила пресс-служба Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры, местный «Горводоканал» вел деятельность незаконно. Разрешительных документов на пользование водным объектом у предприятия не было. Кроме того, стоки предварительно не очищали, нарушая тем самым установленные законом требования.

Муниципальное предприятие и его руководителя привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил водопользования». Кроме того, нарушителей обвинили в самовольном занятии реки. «Горводоканалу» уже вынесли предписание и обязали устранить нарушения. В будущеи на реке Бочин появятся очистные сооружения. Решение об этом уже принято, меры принимаются.