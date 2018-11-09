Из-за огнестрельного наследства хабаровчанин может угодить в тюрьму

СЕГОДНЯ 06:35 2018-11-09T06:35:41+03:00

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В Хабаровском крае завели уголовное дело на 57-летнего жителя села Эворон. Мужчина хранил у себя самозарядный карабин Симонова и 79 боеприпасов к нему. Однако это было не единственное оружие, которое хранилось в доме у фигуранта. При обыске у задержанного нашли еще два гладкоствольных ружья, на которые у мужчины не было разрешения.

- Хранение оружия в этом случае расценивается как административное правонарушение. Фигурант в свою очередь пояснил, все, что у него изъяли – это наследство, доставшееся ему от отца, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Задержанный не отрицал, что знал об ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия. Теперь мужчине придется ответить по все строгости закона. Уголовное дело против него уже возбудили, остается дождаться суда. За такой проступок фигуранту могут «влепить» четыре года тюрьмы и обязать заплатить штраф до 80 тысяч рублей.