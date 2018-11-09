Планы хабаровского должника резко изменились из-за ареста машины

СЕГОДНЯ 07:04 2018-11-09T07:04:05+03:00

Теперь ему нужно думать о том, как быстрее заплатить в казну 70 тысяч рублей

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В Индустриальном районе прошел совместный рейд судебных приставов и инспекторов ГИБДД. Они обосновались возле «Краевого центра развития хоккея с мячом» и останавливали нарушителей правил дорожного движения, часть которых оказалась в «черном списке» неплательщиков. Нарушителям вручили протоколы и напомнили об административной и уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО, один из водителей задолжал налоговой порядка 70 тысяч рублей за свою машину. Судебные приставы тут же арестовали его автомобиль. Теперь мужчина не сможет пользоваться им, пока не оплатит долг. В противном случе арестованное имущество продадут, а вырученные деньги потратят на уплату транспортного налога.

Жителям края напоминают, что проверить свои долги можно на официальном сайте УФССП по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области r27.fssprus.ru.