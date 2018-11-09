2018-11-09T09:11:50+03:00
Спорт

Всероссийские соревнования по бильярду проходят в Хабаровске

Турнир объединил рекордное количество участников - 60 человек
Ульяна КОСКИНА
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Всероссийские соревнования по бильярду проходят в Хабаровске. ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края.Всероссийские соревнования по бильярду проходят в Хабаровске. ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края.
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В Хабаровск приехали бильярдисты со всего Дальнего Востока и других регионов России. Цель каждого из них - победить во Всероссийских соревнованиях, которые стартовали сегодня, 9 ноября.

Участие в турнире принимают 60 человек. Это рекордное количество спортсменов, среди которых есть и пофессиональные игроки. За звание победителя поборются Вадим Кистанов из Владимира, Александра Одарюк из Москвы и Елисей Ануфриев из Новосибирска.

- На протяжении пяти лет соревнования на Кубок Дальнего Востока проходили среди юниоров. В этом году они поменяли название и статус, став всероссийскими, — рассказала Амина Жололова, руководитель краевой Федерации бильярдного спорта. - Участие в них примут дети в возрасте до 13 лет, юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет, а также ребята в возрасте от 16 лет до 21 года. Приедут и сильнейшие юные бильярдисты со всей страны. Для них организуют экскурсии, бесплатное проживание и питание.

Победители получат кубки и призы.

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