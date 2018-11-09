СЕГОДНЯ 06:18 2018-11-09T06:18:09+03:00

Водитель и несовершеннолетняя девушка-пассажир пострадали в дорожной аварии в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

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Вчера утром, 8 ноября, в Хабаровске случилось дорожное происшествие, в котором пострадали водитель и несовершеннолетняя девушка-пассажир. Они ехали в машине Toyota Vista и собирались проехать через перекресток улиц Краснореченская-Строительная прямо, но водитель внедорожника Mitsubishi Pajero спутал их планы. Он поторопился повернуть налево в сторону улицы Строительной и не уступил дорогу «легковушке». Машины столкнулись, да так, что и водителю, и девушке понадобилась медицинская помощь.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, изначально происшествие оформили без пострадавших. Однако несколько часов спустя поступила информация, что ехавшие в Toyota Vista сами обратились за помощью к врачам. У девушки диагностировали ушиб мягких тканей головы и частичное перенапряжение мышц шейного отдела позвоночника, парень отделался ссадинами на руках и ушибом мягких тканей шейного отдела позвоночника.

По предварительной информации, стаж водителя внедорожника за рулем – 22 года, у автовладелеьца Toyota Vista - меньше года. Против владельца Mitsubishi Pajero составили административный протокол.