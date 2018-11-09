2018-11-09T07:22:22+03:00
Происшествия

Пьяный наркоман чуть не зарубил топором полицейского в Биробиджане

Чтобы унять буяна стражам порядка пришлось стрелять
Ольга КИВА
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Пьяный наркоман чуть не зарубил топором полицейского в БиробиджанеПьяный наркоман чуть не зарубил топором полицейского в БиробиджанеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Биробиджане осудили мужчину, напавшего на полицейского. Все случилось в декабре 2017 года в квартире фигуранта. В тот день мужчина выпил горячительного и успел употребить наркотики. Он явно вошел раж и отрывался на всю катушку. В таком состоянии его застали полицейские, которых вызвали соседи. Им надоел шумный сосед, но сами они с ним справиться не могли. Как оказалось, очень даже хорошо, что никто из них не сунулся в квартиру буяна.

- Осужденный вел себя агрессивно и осыпал бранью стражей порядка. Потом ругань плавно перетекла в угрозы. В качестве доказательства своих злых помыслов фигурант схватил топор и грозил расправиться со стражами порядка. Чтобы остановить буйного соседа полицейским пришлось стрелять, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

На суде фигурант открещивался от того, что натворил, и категорически не хотел признавать свою вину. Однако доказательства, собранные против него, были убедительными. По приговору суда биробиджанец отправится в колонию общего режима на два года. Под стражу его взяли в зале суда.

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