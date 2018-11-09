2018-11-09T08:55:53+03:00
Общество

Авария на сетях в Хабаровском крае: виновных привлекут к ответственности

Около 3,5 тысяч жителей Нанайского района сидели без света 8 ноября
Ульяна КОСКИНА
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Авария на сетях в Хабаровском крае: виновных привлекут к ответственностиАвария на сетях в Хабаровском крае: виновных привлекут к ответственностиФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Энергетики Нанайского района ответят за отсутствие света в селах. К такому выводы пришли прокуроры, проводившие проверку в связи с отсутствием электричества в поселках Нанайского района. Свет отключили 8 ноября в селах Дубовый Мыс, Даерга, Найхин и Дада. Свечи в этот день зажгли почти три с половиной тысячи человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры края, на провода упали ветки деревьев и из-за этого в поселках пропал свет. Такое случилось из-за того, что сетевая компания не уделал должного внимания содержанию линий электропередач и вовремя не обрезала растения. Руководитель предприятия уже получил предупреждение о том, что территории сетей нужно обезопасить. Саму организацию привлекут к ответственности.

В настоящее время энергоснабжение в населенных пунктах Нанайского района восстановлено.

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