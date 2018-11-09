2018-11-09T07:46:08+03:00
Общество

В хабаровском лицее неправильно хранили опасные отходы

Ртутьсодержащие лампы обнаружили в бывшем вентиляционном помещении
Ольга КИВА
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В хабаровском лицее неправильно хранили опасные отходыВ хабаровском лицее неправильно хранили опасные отходыФото: Мария ЛЕНЦ
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Директор одного из хабаровских лицеев вынужден был ответить по всей строгости закона за нарушения. Дело в том, что в бывшем вентиляционном помещении учебного заведения хранились опасные ртутные лампы. Они уже давно отработали свой срок и правильно, что их убрали, но сделали это с нарушением требований федеральных законов «Об отходах производства и потребления» и «Об охране окружающей среды».

- Во время проверки также выяснилось, что у работника, который был ответственным за сбор и хранение ртутьсодержащих ламп, нет документов, подтверждающих его квалификацию и прохождение обучения. Это необходимое условие для работы с отходами 1-4 классов опасности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Отвечать за это нарушение пришлось директору лицея. Прокурор внес представление об устранении нарушений. На данный момент документ рассмотрен, требования удовлетворены. Самого директора привлекли к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий. Ему вынесли предупреждение.

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