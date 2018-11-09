Хабаровский школьник переходил дорогу на зеленый свет и угодил под колеса иномарки

СЕГОДНЯ 08:15 2018-11-09T08:15:49+03:00

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Вчера, 8 ноября, произошло дорожное происшествие в районе улицы Выставочной, участнико которого стал ребенок. Школьник переходил дорогу на зеленый свет, но все равно угодил под колеса авто. Женщина, управлявшая машиной, почему-то не пропустила пешехода и сбила его.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, медики диагностировали у школьника ушиб лица и ссадину на ноге. На автолюбительницу составили административный протокол и провели на состояние алкогольного опьянения. Женщина была трезва. Возможно, происшестви случилось из-за нехватки опыта - автоледи за рулем меньше года.

В этот же день инспекторам пришлось ехать на еще одну дорожную аварию с участием ребенка. Она случилась в районе улицы Уборевича. Водитель автобуса не рассчитал дистанцию до впереди идущей машины и врезался в нее. В салоне авто находился ребенок, который не был пристегнут. В результате столкновения машин второклассник ударился лбом. В отношении водителя автобуса составили протокол.