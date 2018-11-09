2018-11-09T09:29:40+03:00
Общество

Хабаровские горнолыжники откроют сезон в начале декабря

Спортсмены и любители оценят обновленные туристические базы в Солнечном районе
Ульяна КОСКИНА
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Хабаровские горнолыжники откроют сезон в начале декабряХабаровские горнолыжники откроют сезон в начале декабряФото: Правительство Хабаровского края
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Туристические базы отдыха В хабаровском крае готовятся к началу зимнего сезона. Их в регионе порядка 60, из которых 11 имеют лыжные трассы и площадки для сноуборда. Так, в Солнечном районе в начале следующего месяца отдыхающих примет «Холдоми», а спортивно-туристическая база «Амут» уже открыта для посещения.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, сейчас на территории «Холдоми» приводят в порядок новые трассы. Кроме того, здесь построили банный комплекс, медпункт, зал для подготовки спортсменов на тренажерах-симуляторах и кафе. До конца года также запустят в работу систему оснежения и горнолыжный подъемник гандольного типа, аналогов которому на Дальнем Востоке нет.

На базе «Амут» обустроили две беговые лыжные трассы в полтора и пять километров. Пока туристы сюда приезжают только со своим оборудованием.

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