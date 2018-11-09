2018-11-09T10:06:10+03:00
Общество

В отдаленных районах Хабаровского края станет еще больше врачей

В этом году на работу в села отправят 53 специалиста
Ульяна КОСКИНА
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В отдаленных районах Хабаровского края станет еще больше врачейВ отдаленных районах Хабаровского края станет еще больше врачейФото: Правительство Хабаровского края
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Минздрав России выделил Хабаровскому краю дополнительное финансирование по программе «Земский доктор». Благодаря этому в села региона отправятся работать врачами еще 53 специалиста. Кроме того, дополнительное финансовое вливание должно помочь решить проблему нехватки медиков на местах, а также расширить географию трудоустройства.

Большая часть врачей уже оказывает помощь жителям в Верхнебуреинском, Ванинском, Вяземском, Комсомольском, Николаевском, Охотском, Солнечном и Советско-Гаванском районах. Между тем, с этого года работу можно получить не только в поселениях, но и малых городах численностью до 50 тысяч человек. Это позволяет активнее привлекать людей из других регионов, а также решать кадровые проблемы в больницах.

- Среди участников программы не только выпускники Дальневосточного медицинского университета и медколледжа, но и врачи, которые окончили Амурскую медакадемию в Благовещенске, - сообщил Виталий Петрищев, начальник отдела кадровой политики краевого министерства здравоохранения. - Кроме того, специалисты приезжают из других регионов страны. В их числе Приморский и Краснодарский края, Московская, Воронежская, Сахалинская области, Республика Тыва.

По условиям договора участники программы должны отработать не менее пяти лет. В качестве компенсационных выплат они получат по миллиону рублей, а средний медперсонал – по 500 тысяч рублей.

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