Жители Амурска повадились обманывать кредиторов при покупке гаджетов

СЕГОДНЯ 09:52 2018-11-09T09:52:53+03:00

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В Амурске ждут суда трое горожан, которых обвиняют в мошенничестве. Задержанные попались на ложных сведениях, которые предоставляли кредитным организациям, чтобы купить телефоны в кредит. Аферу удалось раскрыть. Как результат, против подозреваемых завели уголовные дела.

Среди фигурантов две женщины. Они нигде не работали, не получали доходов, но, видимо им очень хотелось заполучить новенькие гаджеты и горожанки решились немного смухлевать. При заключении договора купли-продажи обвиняемые предоставили ложные сведения о своей платежеспособности и без проблем оформили сделку.

- Аналогичным образом поступил еще один горожанин, присмотревший себе смартфон. Он в точности повторил комбинацию, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Задержанные свою вину признали и раскаялись в содеянном. Также они признали гражданские иски на суммы невозмещенного ущерба. Расследование их уголовных дел уже закончилось. Материалы находятся в суде на рассмотрении