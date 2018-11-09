В Комсомольске-на-Амуре нашли 13 килограммов конопли, расфасованные по мешкам

СЕГОДНЯ 12:17 2018-11-09T12:18:14+03:00

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Жители поселка Молодежный попали в руки к правоохранителям, да не одни, а с мешками конопли. У задержанных нашли 13 килограммов засушенной наркосодержащей травы. Как выяснилось позже, один из фигурантов не в первый раз занимается заготовкой травы и похоже предыдущие встречи со стражами порядка так его ничему и не научили.

- Следствие полагает, что 32-летний сельчанин подговорил двух знакомых поучаствовать в деле. Вместе они занимались заготовкой конопли - срывали так называемые «верхушки», сушили их, потом ссыпали в мешки. Задержанные уверяли полицейских, что собирались употреблять зелень исключительно сами, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Против задержанных завели уголовные дела за незаконное хранение наркотических средств. Если вину фигурантов докажут в суде, то они могут загреметь в тюрьму на срок до 10 лет. Окончательное решение по этому вопросу примет суд.