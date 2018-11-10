Погода в Хабаровске на 10 ноября 2018 года: днем до +4 градусов, мокрый снег
В Хабаровске синоптики сегодня прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры опустятся до -1 градуса, а дневные прогреются до +4 градусов. Ветер восточный 7-12 метров в секунду.
Осадки ожидаются и в Николаевске-на-Амуре, при том сильные, в виде дождя и мокрого снега. Днем температуры воздуха колеблются в пределах +3+5 градусов. Ветер восточный 13-18 метров в секунду.
Комсомольчанам тоже стоит вооружиться перчатками и шарфами. Ночью здесь 0 -2 градуса, днем +4+6 градусов. Ветер северный 10-15 метров в секунду. Прогнозируется снег и мокрый снег.
А в Советской Гавани дожди. Дневные температуры в пределах +9+11 градусов. Ветер юго-восточный 13-18 метров в секунду.
Дождь и мокрый снег ждут в эту субботу жителей Биробиджана. Ночью 0 -2 градуса, днем +3+5 градусов. Ветер восточный 9-14 метров в секунду.