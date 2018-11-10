2018-11-10T04:03:09+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 10 ноября 2018 года: днем до +4 градусов, мокрый снег

Осадки в виде дождя и снега пройдут на всей территории региона
Элина ОГАНЕСЯН
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Пого в Хабаровске на 10 ноября 2018 года: днем до +4 градусов, мокрый снегПого в Хабаровске на 10 ноября 2018 года: днем до +4 градусов, мокрый снегФото: Александра ШОПЕНКО
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В Хабаровске синоптики сегодня прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры опустятся до -1 градуса, а дневные прогреются до +4 градусов. Ветер восточный 7-12 метров в секунду.

Осадки ожидаются и в Николаевске-на-Амуре, при том сильные, в виде дождя и мокрого снега. Днем температуры воздуха колеблются в пределах +3+5 градусов. Ветер восточный 13-18 метров в секунду.

Комсомольчанам тоже стоит вооружиться перчатками и шарфами. Ночью здесь 0 -2 градуса, днем +4+6 градусов. Ветер северный 10-15 метров в секунду. Прогнозируется снег и мокрый снег.

А в Советской Гавани дожди. Дневные температуры в пределах +9+11 градусов. Ветер юго-восточный 13-18 метров в секунду.

Дождь и мокрый снег ждут в эту субботу жителей Биробиджана. Ночью 0 -2 градуса, днем +3+5 градусов. Ветер восточный 9-14 метров в секунду.

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