2018-11-10T05:31:43+03:00
Происшествия

Из-за соседского мопеда сельчанин в Хабаровском крае попал под статью

Сперва он просто катался по селу на чужом транспорте, а затем сдал его на металлолом
Поделиться:
Из-за соседского мопеда сельчанин в Хабаровском крае попал под статьюИз-за соседского мопеда сельчанин в Хабаровском крае попал под статьюФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Случилось все в селе Гродеково Района имени Лазо. Местный житель обратился в отделение полиции с заявлением о краже. У мужчины безвестие пропал мопед, и он понятия не имеет, где его искать. Следователи начали разбираться. Выяснилось, что в день пропажи заявитель был у своего приятеля в гостях. К застолью присоединился еще один мужчина. Сельчанин приехал на мопеде и припарковал его во дворе дома. Ничего не подразумевая, он оставил ключи в замке зажигания. Этим и воспользовался сосед.

-28-летний фигурант похитил мопед и поехал кататься на нем по селу, - говорится в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. -После того, как транспорт заглох, он откатил его в пункт приема металла и выручил за него денежные средства в размере одной тысячи рублей.

По статье «Кража» в отношении похитительница мопеда возбудили уголовное дело. Транспортное вредительство вернули законному владельцу, а подозреваемый пока будет находиться под подпиской о невыезде. По такой статье ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Хабаровске на 10 ноября 2018 года: днем до +4 градусов, мокрый снег
В Комсомольске-на-Амуре нашли 13 килограммов конопли, расфасованные по мешкам
Таксист в Хабаровске остался без заработка и ювелирных украшений
Хабаровские коммунальщики готовы к снегопадам
В отдаленных районах Хабаровского края станет еще больше врачей
Жители Амурска повадились обманывать кредиторов при покупке гаджетов
Хабаровские горнолыжники откроют сезон в начале декабря
Авария на сетях в Хабаровском крае: виновных привлекут к ответственности
Всероссийские соревнования по бильярду проходят в Хабаровске
Хабаровский школьник переходил дорогу на зеленый свет и угодил под колеса иномарки
В хабаровском лицее неправильно хранили опасные отходы
Пьяный наркоман чуть не зарубил топором полицейского в Биробиджане
Планы хабаровского должника резко изменились из-за ареста машины
Из-за огнестрельного наследства хабаровчанин может угодить в тюрьму
Водитель и несовершеннолетняя девушка-пассажир пострадали в дорожной аварии в Хабаровске
Реку Бочин в Комсомольске-на-Амуре загрязняли сточными водами
Продавщица хабаровского магазина пострадала из-за охранника-грабителя