Из-за соседского мопеда сельчанин в Хабаровском крае попал под статью

СЕГОДНЯ 05:31 2018-11-10T05:31:43+03:00

Сперва он просто катался по селу на чужом транспорте, а затем сдал его на металлолом

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Случилось все в селе Гродеково Района имени Лазо. Местный житель обратился в отделение полиции с заявлением о краже. У мужчины безвестие пропал мопед, и он понятия не имеет, где его искать. Следователи начали разбираться. Выяснилось, что в день пропажи заявитель был у своего приятеля в гостях. К застолью присоединился еще один мужчина. Сельчанин приехал на мопеде и припарковал его во дворе дома. Ничего не подразумевая, он оставил ключи в замке зажигания. Этим и воспользовался сосед.

-28-летний фигурант похитил мопед и поехал кататься на нем по селу, - говорится в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. -После того, как транспорт заглох, он откатил его в пункт приема металла и выручил за него денежные средства в размере одной тысячи рублей.

По статье «Кража» в отношении похитительница мопеда возбудили уголовное дело. Транспортное вредительство вернули законному владельцу, а подозреваемый пока будет находиться под подпиской о невыезде. По такой статье ему грозит до пяти лет тюрьмы.