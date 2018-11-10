2018-11-10T08:08:57+03:00
Происшествия

Пожар на теплоходе «Победа» в Хабаровском крае: огонь уничтожил мотор и каюту

К счастью, судно находилось на консервации, поэтому людей на борту нем было
Элина ОГАНЕСЯН
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Пожар на теплоходе «Победа» в Хабаровском крае: огонь уничтожил мотор и каютуПожар на теплоходе «Победа» в Хабаровском крае: огонь уничтожил мотор и каютуФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Происшествие случилось вчера, 9 ноября. Вечером на пульт пожарно-спасательной службы поступила информация о том, что в районе «Южной дамбы» полыхает теплоход «Победа». Он был «припаркован» на набережной Амура в Амурске. На место выехали пожарные, сотрудники полиции и скорая помощь. Когда огнеборцы прибыли, обнаружили, что очаги огня распространяются в моторном отсеке судна.

- Для недопущения распространения пламени и его тушения было подано два ствола. В 22.18 пожар был локализован, тем самым отрезан путь огню в сторону соседних отсеков. Полная ликвидация пожара дана - 23.44, - отметили в пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В результате пожара пострадал моторный отсек, частично одна из кают и рубка «Победы». Пламя быстро распространялось, в итоге площадь пожара составила 40 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал, потому что теплоход находился на консервации.

Теперь в обстоятельствах произошедшего будут разбираться сотрудники Государственного пожарного надзора.

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