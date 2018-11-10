Трасса Хабаровск-Комсомольск открыта для пассажирских автобусов –отграничение снято

СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-10T11:02:22+03:00

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Сегодня, 10 ноября, официально снято ограничение движения пассажирских автобусов по федеральной трассе Хабаровск-Комсомольск. Циклон со снегопадом, который обрушился на регион в минувшую пятницу, отступил. Конечно, осадки уже успели замести дороги. Из-за гололеда и был введен запрет. Сейчас и циклон ушел, и дороги все расчищены - опасность миновала.

-В то же время сохраняется ограничение для пассажирского транспорта на автодороге Хабаровск - Биробиджан до улучшения погодных условий и приведения дорожного полотна до безопасного состояния, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В «чрезвычайном» ведомстве отмечают, что следующий снегопад также может привести к гололедным явлениям на дорогах края. С приходом морозов нужно быть максимально бдительным и внимательным за рулем машины. Начеку нужно оставаться и администрациям районов, чтобы своевременно оповещать население об ухудшениях погодных явлений.