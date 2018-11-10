Пропавшего в Хабаровском районе рыбака ищут уже неделю
В Хабаровском районе спасатели продолжают поиски жителя дальневосточной столицы, который отправился на рыбалку в село Малышева неделю назад и до сих пор не вернулся. Только за минувшие сутки водолазы 4 раза погрузили на дно Амура и обследовали 1200 квадратных метров под водой, чтобы найти хотя бы какие-то улики. Все тщетно.
С даты исчезновения мужчины, спасатели с воздуха исследовали больше 30 квадратных километров суши и 10500 квадратных метров дна реки.
- Наземной группировкой в составе сотрудников полиции, спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Амурского спасательного центра МЧС России обследовано 10 километров береговой линии и прилегающей акватории. На время прохождения циклона из-за неблагоприятных метеоусловий поисковые мероприятия временно приостановлены, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На сегодняшний день о местонахождении хабаровчанина ничего неизвестно, поисковые работы продолжаются.