СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-10T12:59:24+03:00

Пропавшего в Хабаровском районе рыбака ищут уже неделю Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Десять тысяч километров дна водолазы обследовали вдоль и поперек – никаких результатов

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском районе спасатели продолжают поиски жителя дальневосточной столицы, который отправился на рыбалку в село Малышева неделю назад и до сих пор не вернулся. Только за минувшие сутки водолазы 4 раза погрузили на дно Амура и обследовали 1200 квадратных метров под водой, чтобы найти хотя бы какие-то улики. Все тщетно.

С даты исчезновения мужчины, спасатели с воздуха исследовали больше 30 квадратных километров суши и 10500 квадратных метров дна реки.

- Наземной группировкой в составе сотрудников полиции, спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Амурского спасательного центра МЧС России обследовано 10 километров береговой линии и прилегающей акватории. На время прохождения циклона из-за неблагоприятных метеоусловий поисковые мероприятия временно приостановлены, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день о местонахождении хабаровчанина ничего неизвестно, поисковые работы продолжаются.