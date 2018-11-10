2018-11-10T12:59:24+03:00
Общество

Пропавшего в Хабаровском районе рыбака ищут уже неделю

Десять тысяч километров дна водолазы обследовали вдоль и поперек – никаких результатов
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Пропавшего в Хабаровском районе рыбака ищут уже неделюПропавшего в Хабаровском районе рыбака ищут уже неделюФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровском районе спасатели продолжают поиски жителя дальневосточной столицы, который отправился на рыбалку в село Малышева неделю назад и до сих пор не вернулся. Только за минувшие сутки водолазы 4 раза погрузили на дно Амура и обследовали 1200 квадратных метров под водой, чтобы найти хотя бы какие-то улики. Все тщетно.

С даты исчезновения мужчины, спасатели с воздуха исследовали больше 30 квадратных километров суши и 10500 квадратных метров дна реки.

- Наземной группировкой в составе сотрудников полиции, спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Амурского спасательного центра МЧС России обследовано 10 километров береговой линии и прилегающей акватории. На время прохождения циклона из-за неблагоприятных метеоусловий поисковые мероприятия временно приостановлены, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день о местонахождении хабаровчанина ничего неизвестно, поисковые работы продолжаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трасса Хабаровск-Комсомольск открыта для пассажирских автобусов –отграничение снято
Пожар на теплоходе «Победа» в Хабаровском крае: огонь уничтожил мотор и каюту
Из-за соседского мопеда сельчанин в Хабаровском крае попал под статью
Погода в Хабаровске на 10 ноября 2018 года: днем до +4 градусов, мокрый снег
В Комсомольске-на-Амуре нашли 13 килограммов конопли, расфасованные по мешкам
Таксист в Хабаровске остался без заработка и ювелирных украшений
Хабаровские коммунальщики готовы к снегопадам
В отдаленных районах Хабаровского края станет еще больше врачей
Жители Амурска повадились обманывать кредиторов при покупке гаджетов
Хабаровские горнолыжники откроют сезон в начале декабря
Авария на сетях в Хабаровском крае: виновных привлекут к ответственности
Всероссийские соревнования по бильярду проходят в Хабаровске
Хабаровский школьник переходил дорогу на зеленый свет и угодил под колеса иномарки
В хабаровском лицее неправильно хранили опасные отходы
Пьяный наркоман чуть не зарубил топором полицейского в Биробиджане
Планы хабаровского должника резко изменились из-за ареста машины
Из-за огнестрельного наследства хабаровчанин может угодить в тюрьму
Водитель и несовершеннолетняя девушка-пассажир пострадали в дорожной аварии в Хабаровске
Реку Бочин в Комсомольске-на-Амуре загрязняли сточными водами
Продавщица хабаровского магазина пострадала из-за охранника-грабителя