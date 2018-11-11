СЕГОДНЯ 03:05 2018-11-11T03:05:26+03:00

Погода в Хабаровске на 11 ноября 2018 года: днем до +3 градусов, небольшой мокрый снег Фото: Борис КОКУРИН

Зима постепенно приходит в Хабаровский край, метеорологи обещают, что будет снежно

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В Хабаровске возможен небольшой мокрый снег. Температура ночью опустится до -4 градусов, а днем до +3 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

В Николаевске-на-Амуре сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем +3+5 градусов. Ветер восточный 10-15 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем +2+4 градуса. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

В Советской Гавани небольшой дождь. Днем +4+6 градусов. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду.

В Биробиджане возможны небольшие осадки. Днем +3+5 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду.