Хабаровские футболисты вырвали победу у Тюмени в дополнительное время

СЕГОДНЯ 04:36 2018-11-11T04:37:28+03:00

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Игра выдалась непростой и очень нервной. «Тюмень» практически все время владела мячом, у армейцев атака не складывалась. Уже на 38 минуте, в первом тайме, Егор Генералов, голкипер «СКА-Хабаровск» пропустил гол. Все это время хабаровчане пытались отыграться, но неточные передачи и ошибки на поле сводили на нет все усилия. Во второй сорокапятиминутке натиск на ворота сибиряков усилился, но результата по-прежнему не было. Трибуны негодовали, хозяева поля не оставляли попыток хотя бы сравнять счет. И вот на 87 минуте Виталий Приндета забивает в ворота «Тюмени», а на второй минуте дополнительного времени Денис Дедечко вывел армейцев вперед. Матч завершился победой «СКА-Хабаровск» 2:1.

- Совершенно два разных тайма провели. Соперник нам ничего не дал создать в первом тайме. В перерыве пришлось поговорить, обозначить чего мы стоим, чего хотим. По ходу второго тайма произвели замены и схему поменяли. В итоге это привело к двум забитым мячам и победе. Хотелось бы добавить: видите, каков футбол? Мы с «Краснодаром-2» играли с большим преимуществом, много моментов было, но сыграли вничью. Здесь же мы выжали все из того, что было. Да, может быть, были моменты, которые мы могли еще раньше забить, но футбол вознаграждает, когда команда играет до конца. И мне очень приятно, что в последней игре этого года календарного команда порадовала болельщиков. Если после первого тайма с трибун слышалось «Пора заканчивать», то после игры все аплодировали и радовались. От любви до ненависти, как говорится, один шаг, - отметил Вадим Евсеев, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

В этом году армейцам остается сыграть еще три матча: С «Мордовией», «Сибирью» и «Тамбовом». Все они будут проведены на полях соперников.