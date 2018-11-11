2018-11-11T07:59:10+03:00
Общество

В штабе Восточного военного округа напишут географический диктант

Всего испытание географией пройдут более 40 тысяч военнослужащих округа
Борис КОКУРИН
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В штабе Восточного военного округа напишут географический диктантВ штабе Восточного военного округа напишут географический диктантФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Географический диктант в Хабаровском крае пройдет уде в четвертый раз. И с каждым годом количество желающих проверить свои знания увеличивается. Если в 2015 году его в Хабаровском крае писали всего 500 человек, то в этом году уже 8 тысяч. В этот раз в нем примут участие и офицеры штаба Восточного военного округа. Всего же на территориях, которые входят в ВВО в испытании примут участие более 40 тысяч военнослужащих.

- Базовыми площадками станут авиационная часть, дислоцированная на острове Итуруп, эсминец «Быстрый» и Дальневосточное ВОКУ, - отметили в пресс-службе Восточного военного округа. - Помимо этого, проведение Географического диктанта запланировано в штабе, в Хабаровске. Кроме военнослужащих принять участие в акции смогут члены их семей, гражданский персонал воинских частей, а также представители движения «Юнармия».

В этом году количество площадок Географического диктанта превысит три тысячи. Для сравнения в прошлом году Диктант писали на 2224 площадках.

Географический диктант становится всё более популярным в мире: если в 2017 году участие в нём приняли 25 стран, то в этом – более 80. Площадки акции зарегистрированы на пяти материках. Диктант будут писать в Германии, Франции, Италии, США, Коста-Рике, Бразилии, Таиланде, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии, Непале и многих других странах.

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