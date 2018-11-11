Поиски пропавших моряков на Камчатке пока результатов не принесли

СЕГОДНЯ 06:09 2018-11-11T06:09:22+03:00

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По информации регионального МЧС сухогруз «Анатолий Крашенинников» затонул 9 ноября 2018 года, в акватории залива Камбального Охотского моря. Это в 20-ти километрах от поселка Озерновского Усть-Большерецкого района. Десятерым членам экипажа удалось спастись на плоту, их впоследствии подобрала плавбаза. По слова капитана судна жизни моряков сейчас ничего не угрожает. Еще троих до сих пор не могут найти.

- Вертолёт Ми-8 МЧС России, который вёл поиски в районе крушения судна «Анатолий Крашенинников», вернулся на базу. На борту воздушного судна находилась сводная поисковая группа в составе 12 человек: спасатели камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда, представители Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и полицейские. Площадь поиска составила около двух тысяч квадратных километров. Поиски результатов не дали, - сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Так же семь сотрудников Кроноцкого заповедника обследовали берег в районе ЧС, к сожалению, так же без положительного результата. Если погода позволит будет вестись попутный поиск находящимися в квадрате судами и рыболовецкими сейнерами.