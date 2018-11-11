В северных районах Хабаровского края ожидается ухудшение погоды

СЕГОДНЯ 08:53 2018-11-11T08:53:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Виноват в ухудшении погоды южный циклон. Как обещают метеорологи Дальневосточного УГМС в северных районах региона ожидается снег, мокрый снег, снегопады, а также усиление северного ветра по долинам рек и на побережье до 15-22 метров в секунду. На дорогах могут образоваться гололедные явления. Все это может привести к авариям и на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

- Возможны обрывы на ЛЭП, перехлесты проводов, нарушения в работе на линиях связи, ухудшение транспортного сообщения, обусловленного сложной обстановкой на дорогах, увеличение количества ДТП на автомобильных дорогах «Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре», «Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын», «Комсомольск-на-Амуре – поселок имени Полины Осипенко», «Комсомольск-на-Амуре - Амурск», ограничение в работе авиасообщения, - прогнозирует отдел мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всем главам администраций территории, находящейся в зоне действия циклона, направлены рекомендации по предотвращению ЧС, силы и средства МЧС и РСЧС приведены в состояние повышенной готовности.