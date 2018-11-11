2018-11-11T10:26:23+03:00
Общество

Полицейские Хабаровского края презентовали собственный гимн

Видеоролик появился в сети к профессиональному празднику
Борис КОКУРИН
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Полицейские Хабаровского края презентовали собственный гимнПолицейские Хабаровского края презентовали собственный гимнФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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В основу видео, которое сняли и смонтировали краевые полицейские легли съемки работы стражей правопорядка региона: служебные будни сотрудников Управления МВД России по Хабаровскому краю, Хабаровского линейного управления МВД России и Дальневосточного юридического института МВД России.

Впервые клип показали широкой общественности на торжественном собрании посвященном профессиональному празднику в городском доме культуры.

- Исполнили гимн краевых полицейских сотрудница экспертно-криминалистического центра Управления МВД России по Хабаровскому краю майор полиции Екатерина Волкова, солист Хабаровского краевого музыкального театра Никита Туранов, солист молодежной группы «Токай», участник всероссийских и региональных молодежных форумов Семен Брусников и курсанты Дальневосточного юридического института МВД России, - сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Полицейские Хабаровского края презентовали собственный гимн.УМВД России по Хабаровскому краю

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