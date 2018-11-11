В Хабаровском крае спасатели эвакуировали трех рыбаков потерпевших бедствие на Амуре

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-11T12:01:53+03:00

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На рыбалку трое любителей этого вида отдыха отправились еще в пятницу. Они проигнорировали и то, что официально навигация на маломерных судах была закрыта и предупреждение МЧС о серьезном ухудшении погодных условий.

Порыбачив световой день, вечером, рыбаки собрались домой, однако мотор у катера забарахлил и отказался заводиться. Трое мужчин встали на правом берегу Амура напротив озера Хорпы. Они надеялись, что кто-то будет проплывать мимо и отбуксирует их судно к Комсомольску. Однако желающих выходить на воду в такую погоду не нашлось.

Всю ночь мужчины провели в лодке пытаясь согреться и только под утро, отчаявшись и замерзнув позвонили спасателям.

— Мы направили дежурную смену, спасли бедолаг передали жёнам, которые к этому моменту уже были в панике, — рассказал Евгений Грязнов начальник поисково–спасательного отряда – филиала ДВРПСО МЧС России.

Рыбаков со всем имуществом и катером отбуксировали в Комсомольск-на-Амуре. Все участники аварии до передачи их женам были живы и здоровы.