2018-11-12T04:20:35+03:00
Общество

Туристический вагон Хабаровского края курсирует в Москве

Пассажиры узнают о Шантарских островах, реке Амур, озере лотосов и многом другом
Ульяна КОСКИНА
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Туристический вагон Хабаровского края курсирует в МосквеТуристический вагон Хабаровского края курсирует в МосквеФото: Правительство Хабаровского края
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Достопримечательности Дальнего Востока увидят пассажиры «Дальневосточного экспресса» - брендированного поезда, который будет курсировать по кольцевой линии метро в Москве полгода. Он состоит из пяти вагонов. Каждый из них будет посвящен истории и природе макрорегиона - от Чукотки до Приморья. Состав уже вышел на линию в преддверии Дней Дальнего Востока, которые пройдут в столице с 3 по 15 декабря.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, пассажиры поезда увидят в одном из вагонов достопримечательности Хабаровского края. Они узнают о Шантарских островах, реке Амур, озере лотосов, подробно рассмотрят уссурийского медведя, который изображен на гербе. Кроме того, пассажирам предложат просканировать QR-код и увидеть Хабаровск с высоты птичьего полета. Также в одной из секций представлены возможности трудоустройства и учёбы в регионе. Есть информация и о «дальневосточном гектаре».

За время работы «Дальневосточный экспресс» смогут посетить более двух миллионов пассажиров.

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