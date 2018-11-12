2018-11-12T04:00:08+03:00
Общество

Комсомольск-на-Амуре чистят от снега

Рабочие откапывают колодцы ливневой канализации, а также откачивают жидкость с дорог
Ольга КИВА
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Комсомольск-на-Амуре чистят от снегаКомсомольск-на-Амуре чистят от снегаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Комсомольске-на-Амуре продолжают убирать последствия непогоды, начавшейся еще 9 ноября. Сегодня, 12 ноября, на уборку снега отправили 33 единицы техники. Машины будут работать в Центральном и Ленинском округах.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в центральном районе от снега и воды будут чистить улицы Кирова, Аллею Труда, Вокзальную, Дзержинского, Краснофлотскую, Комсомольскую, Гаражную, проспекты Мира, Интернациональный, Первостроителей, а также Магистральное шоссе. Не останется без внимания дорога до микрорайона «Западный», улица Формовочная, микрорайоны «Огнеупорный», «Попова», «Дружба», «Амурсталь», Хумминское шоссе и поселок Берлин,

С 5:00 в Ленинском округе от снег будут убирать на улицах Ленинградская, Калинина, Копылова, на шоссе Хорпинском и Восточном, в поселке Большевик, Амурлитмаш, а также на автодороге «Совход Дземгинский – поселок Хальгасо».

Рабочие чистят городские ддороги, тротуары, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы, откапывают колодцы ливневой канализации и откачивают воду с проезжей части.

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