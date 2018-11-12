2018-11-12T04:56:21+03:00
Общество

Хабаровская взрывобуровая компания наконец-то расплатилась с работниками

Предприятие отправило на счета 60 сотрудников пять с половиной миллионов рублей
Ульяна КОСКИНА
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Хабаровская взрывобуровая компания наконец-то расплатилась с работникамиХабаровская взрывобуровая компания наконец-то расплатилась с работникамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники взрывобуровой компании смогли получить честно заслуженную зарплату только после вмешательства прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства во время проверки выяснили, что руководство организации задолжало своим работникам - всего 60 специалистам, почти пять с половиной миллионов рублей. Это долги, накопленные с января по август этого года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, за несоблюдение правил трудового законодательства в отношении начальника предприятия составили протокол. Акт реагирования рассмотрели и удовлетворили. Кроме того, первый зампрокурора региона вынес предупреждение о недопустимости нарушений в сфере оплаты труда.

Также компанию и в частности руководителя привлекли к административной ответственности и обязали заплатить штраф. На данный момент задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена.

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