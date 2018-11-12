2018-11-12T04:42:04+03:00
Происшествия

С травмами ног и рук пассажира автобуса доставили в хабаровскую больницу

Женщина выпала, когда машина с открытыми дверями отъехала от остановки
Ольга КИВА
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С травмами ног и рук пассажира автобуса доставили в хабаровскую больницуС травмами ног и рук пассажира автобуса доставили в хабаровскую больницуФото: УГИБДД по г.Хабаровску
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Вчера вечером, 11 ноября, на проспекте 60 лет октября случилась дорожная авария. Это не банальный «поцелуй» двух столкнувшихся машин, но пострадавшие все же есть. Главным участником происшествия стал автобус Zhong Tong, ехавший по маршруту №14.

На одной из остановок водитель, как положено, притормозил, чтобы высадить пассажиров, но не дождался, пока все выйдут, и тронулся с места. Одна из женщин в это время находилась у входа и выпала из движущегося автобуса, потому что вход в салон оставался открытым. Несчастья удалось бы избежать, если бы водитель закрыл дверь до того, как нажал на педаль газа.

Как сообщили в пресс-службе отделения пропаганды ОГИБДД, пострадавшей 32 года. При падении женщина сломала обе лодыжки и кисть. С места происшествия ее доставили в травмпункт.

Предварительно известно, что водитель автобуса был трезв. На данный момент против него собираются возбудить административное дело. Этот вопрос сейчас решается.

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