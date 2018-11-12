Сотовая связь и интернет станут доступны резидентам ТОР «Хабаровск»

СЕГОДНЯ 05:26 2018-11-12T05:26:51+03:00

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Сети связи проложат на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Уже заключен контракт на разработку проекта. Его планируют утвердить в апреле следующего года, а затем приступить к строительно-монтажным работам. Все мероприятия выполнят к концу 2019 года. Резидентам ТОР станет доступна телефонная и интернет-связь. Также территорию обеспечат системой оповещение по сигналам ГО ЧС.

- Наличие инфраструктуры – это одно из основных условий деятельности резидентов ТОР. Поэтому весь процесс синхронизируют с ходом реализации проектов, - сообщил Денис Тихонов, генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

В рамках проекта построят кабельную канализацию из полиэтиленовых труб диаметром 110 миллиметров и протяженностью более 10 километров, а также установят кабельные колодцы. Это позволит реализовать на площадке более 16 инвестиционных проектов на общую сумму почти 20 миллиардов рублей.