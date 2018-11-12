Качественных дорог в Хабаровске станет еще больше
В Хабаровске готовят план ремонта дорог на будущий год. В него вошел 31 участок. Это свыше сорока километров. Работы пройдут в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Накануне в ТОГУ прошли общественные слушания по реализации проекта.
- Есть, так называемые, «переходящие объекты». Участки, которые начали ремонтировать в этом году, завершат в следующем, - рассказал Олег Гроо, начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства. - Это улицы Запарина, Краснореченская, Выборгская. В предстоящем сезоне начнут приводить в порядок и Калинина, Бондаря, Тихоокеанскую, Дикопольцева и Амурский бульвар.
Этим летом дорожники восстановили 94 километра городских трасс. Скоростные участки оснастили системами фото- и видеофиксации. После установки комплексов безопасности аварийность снизилась на 14 процентов.