СЕГОДНЯ 05:59 2018-11-12T05:59:38+03:00

Качественных дорог в Хабаровске станет еще больше Фото: Администрация Хабаровска

В план ремонта на следующий год попали свыше 40 километров

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В Хабаровске готовят план ремонта дорог на будущий год. В него вошел 31 участок. Это свыше сорока километров. Работы пройдут в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Накануне в ТОГУ прошли общественные слушания по реализации проекта.

- Есть, так называемые, «переходящие объекты». Участки, которые начали ремонтировать в этом году, завершат в следующем, - рассказал Олег Гроо, начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства. - Это улицы Запарина, Краснореченская, Выборгская. В предстоящем сезоне начнут приводить в порядок и Калинина, Бондаря, Тихоокеанскую, Дикопольцева и Амурский бульвар.

Этим летом дорожники восстановили 94 километра городских трасс. Скоростные участки оснастили системами фото- и видеофиксации. После установки комплексов безопасности аварийность снизилась на 14 процентов.