2018-11-12T11:33:51+03:00
Общество

Мост Благовещенск – Хэйхэ сдадут в будущем году

На российской части приступили к строительству пролетов
Ульяна КОСКИНА
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Мост Благовещенск – Хэйхэ сдадут в будущем году. ФОТО: пресс-служба Минвостокразвития.Мост Благовещенск – Хэйхэ сдадут в будущем году. ФОТО: пресс-служба Минвостокразвития.
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На российской стороне строители начали возводить переход через Амур, который соединит Благовещенск с Китаем. На данный момент добраться в ближайший Хэйхе можно только по реке. Рабочие уже занимаются надвижкой пролетного строения со стороны опоры номер десять.

- Специалисты собрали плеть длинной 217 метров, из которых 168 на первом этапе надвинут до опоры номер восемь. Для работы используют гидравлическое оборудование, - отметил Евгений Корольков, директор филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске.

Всего выполнят три этапа надвижки, к весне пролеты будут установлены. А уже в середине марта запланирована стыковка двух сторон объекта.

Напомним, что к строительству моста Благовещенск – Хэйхэ смогли приступить только в 2016 году. На сегодняшний день с китайской стороны готовы все опоры.

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