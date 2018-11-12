Мост Благовещенск – Хэйхэ сдадут в будущем году
На российской стороне строители начали возводить переход через Амур, который соединит Благовещенск с Китаем. На данный момент добраться в ближайший Хэйхе можно только по реке. Рабочие уже занимаются надвижкой пролетного строения со стороны опоры номер десять.
- Специалисты собрали плеть длинной 217 метров, из которых 168 на первом этапе надвинут до опоры номер восемь. Для работы используют гидравлическое оборудование, - отметил Евгений Корольков, директор филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске.
Всего выполнят три этапа надвижки, к весне пролеты будут установлены. А уже в середине марта запланирована стыковка двух сторон объекта.
Напомним, что к строительству моста Благовещенск – Хэйхэ смогли приступить только в 2016 году. На сегодняшний день с китайской стороны готовы все опоры.