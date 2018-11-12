2018-11-12T06:34:13+03:00
Происшествия

Трое сборщиков шишек заблудились в лесах Хабаровского края

Пропавших ищут в Бикинском районе
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Трое сборщиков шишек заблудились в лесах Хабаровского краяТрое сборщиков шишек заблудились в лесах Хабаровского краяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Спасатели приступили к поиску пропавших жителей Бикинского района. Накануне трое мужчин отправились в лес вблизи села Лермонтовка за кедровыми шишками и не вернулись. Информация о случившемся поступила в МЧС в ночь с 11 на 12 ноября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю, изначально к поискам приступили сотрудники полиции и родственники. Затем подключилась группа спасателей из шести человек. Также задействовали автомобили высокой проходимости. Также утром специалисты приступили к обследованию местности. На данный момент к вылету в Хабаровске готовится вертолет Ми-8. Из-за неблагоприятных погодных условий его пока не удается задействовать.

Всего к поисковым работам привлечено 13 человек и три единицы техники.

Специалисты ГУ МЧС по Хабаровскому краю просят жителей соблюдать основные требования правил безопасности при нахождении в лесу. Также родственникам потерявшихся напоминают, что при вознокновении экстренной ситуации нужно звонить полицию и спасательные службы для организации поиска пропавших людей.

Телефон пожарно-спасательной службы – 101.

Единый номер вызова экстренных служб – 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Безопасных дорог» в Хабаровском крае станет больше
Взятка подкосила ряды судебных приставов в Хабаровском крае
В Хабаровском крае в детском саду изъяли подозрительную селедку
Пропавшие в Хабаровском крае сборщики шишек добрались до дома на «попутке»
Десятки лет камчатская семья добивалась нового жилья
Школьники Хабаровского края отправятся в китайский Вэйнань
В Комсомольске директор интерната воровала деньги со счетов стариков и инвалидов
В 312 домов в Хабаровском крае вернулась электроэнергия
Долг по кредитке довел комсомольчанина до суда
Качественных дорог в Хабаровске станет еще больше
Сотовая связь и интернет станут доступны резидентам ТОР «Хабаровск»
Хабаровская взрывобуровая компания наконец-то расплатилась с работниками
С травмами ног и рук пассажира автобуса доставили в хабаровскую больницу
Туристический вагон Хабаровского края курсирует в Москве
Комсомольск-на-Амуре чистят от снега
Будущие солдаты из Хабаровска прошли тестирование
Погода в Хабаровске на 12 ноября 2018 года: днем до +4 градусов, снег
В Хабаровском крае спасатели эвакуировали трех рыбаков потерпевших бедствие на Амуре
Полицейские Хабаровского края презентовали собственный гимн
В северных районах Хабаровского края ожидается ухудшение погоды
В штабе Восточного военного округа напишут географический диктант
Поиски пропавших моряков на Камчатке пока результатов не принесли
Хабаровские футболисты вырвали победу у Тюмени в дополнительное время
Погода в Хабаровске на 11 ноября 2018 года: днем до +3 градусов, небольшой мокрый снег
Пропавшего в Хабаровском районе рыбака ищут уже неделю