Трое сборщиков шишек заблудились в лесах Хабаровского края

СЕГОДНЯ 06:33 2018-11-12T06:34:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели приступили к поиску пропавших жителей Бикинского района. Накануне трое мужчин отправились в лес вблизи села Лермонтовка за кедровыми шишками и не вернулись. Информация о случившемся поступила в МЧС в ночь с 11 на 12 ноября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю, изначально к поискам приступили сотрудники полиции и родственники. Затем подключилась группа спасателей из шести человек. Также задействовали автомобили высокой проходимости. Также утром специалисты приступили к обследованию местности. На данный момент к вылету в Хабаровске готовится вертолет Ми-8. Из-за неблагоприятных погодных условий его пока не удается задействовать.

Всего к поисковым работам привлечено 13 человек и три единицы техники.

Специалисты ГУ МЧС по Хабаровскому краю просят жителей соблюдать основные требования правил безопасности при нахождении в лесу. Также родственникам потерявшихся напоминают, что при вознокновении экстренной ситуации нужно звонить полицию и спасательные службы для организации поиска пропавших людей.

Телефон пожарно-спасательной службы – 101.

Единый номер вызова экстренных служб – 112.