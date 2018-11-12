Долг по кредитке довел комсомольчанина до суда

СЕГОДНЯ 06:56 2018-11-12T06:56:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителю города Юности придется ответить по всей строгости закона за долг по кредитной карте. К слову, в уголовном деле 39-летнего обвиняемого фигурирует не только статья о мошенничестве, но и о подделке документов. Ради денег задержанный заемщик умудрился сварганить фиктивную справку о доходах и подделать прописку. Кроме того, комсомольчанин предоставил ложное подтверждение о своем месте работы.

- Кредитную карту задержанный получил еще в 2017 году. Деньги, которые на ней были, он обналичил и потратил на покупку золотых украшений. Ювелирку фигурант позже продал, а деньги потратил по своему усмотрению. Возвращать кредит он и не думал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Расследование уголовного дела, возбужденного против неисполнительного заемщика, уже закончилось. Материалы передали в суд на рассмотрение. Теперь все зависит от решения суда. При самом худшем раскладе, задержанный может угодить в тюрьму на срок до двух лет.