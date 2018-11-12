2018-11-12T08:00:41+03:00
Общество

Школьники Хабаровского края отправятся в китайский Вэйнань

Гимназия №1 Комсомольска-на-Амуре и Наньтанская школа подписали соглашение
Ульяна КОСКИНА
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Школьники Хабаровского края отправятся в китайский ВэйнаньШкольники Хабаровского края отправятся в китайский ВэйнаньФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Комсомольская гимназия №1 и Наньтанская начальная школа города Вэйнань решили сотрудничать. Еще летом стороны подписали соглашение. На данный момент китайская и российская школы подготовили и утвердили план мероприятий по сотрудничеству до 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в программу входят обмен видеопоздравлениями и презентациями об увлечениях школьников, издание совместного электронного сборника проектов и исследовательских работ. Также проект предполагает создание виртуальных экскурсий по Комсомольску и Вэйнаню и в музей трудовой славы гимназии № 1. Кроме того, будет организован обмен разработками уроков и внеклассных мероприятий. Детская делегация Хабаровского края посетит город Вэйнань в следующем году.

Напомним, что дружба между городами зародилась 24 марта 2016 года. Тогда мэр города Вэйнань Ли Минюань посетил Комсомольск-на-Амуре, чтобы подписать соглашения об установлении связей.

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