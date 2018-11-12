2018-11-12T07:44:35+03:00
Происшествия

В Комсомольске директор интерната воровала деньги со счетов стариков и инвалидов

Женщина и ее подельник оплачивали контракты из кармана своих подопечных
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Комсомольске директор интерната воровала деньги со счетов стариков и инвалидовВ Комсомольске директор интерната воровала деньги со счетов стариков и инвалидовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уголовное дело на руководителя КГБУ «Комсомольский-на-Амуре ДПИ» завели после того, как вскрылись ее махинации с деньгами проживающих в доме-интернате людей. Директор вместе с еще одним должностным лицом использовала личные счета своих подопечных, чтобы оплачивать ранее взятые на себя обязательства по контрактам. В общей сложности из карманов стариков и инвалидов «уплыли» 270 тысяч рублей.

- Уголовное дело по двум статьям - «Мошенничество, совершенное в крупном размере группой лиц» и «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» было направлено в суд, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Суд приговорил женщину к четырем годам условно с испытательным сроком в три года, кроме того, ей был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Подсудимая в ходе предварительного и судебного следствия вину полностью признала, а также возместила материальный ущерб постояльцам дома-интерната.

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