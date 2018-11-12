В 312 домов в Хабаровском крае вернулась электроэнергия

СЕГОДНЯ 07:29 2018-11-12T07:29:51+03:00

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Из-за осадков, выпавших на прошедших выходных в Хабаровском крае, без электричества остались 312 жилых домов в Солнечном районе. На сей раз без света остались жители поселка Харпичан и села Кондон. Устранить неполадки удалось сегодня, 12 ноября, в 10:25.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на время отключения без света остались шесть социально значимых объектов. Их подключили к резервным источникам питания. Искали неполадки и устраняли их бригада электросетей. В составе группы были три человека и одна единица техники.

Специалисты МЧС напоминают, что находиться рядом с трансформаторами, электрическими подстанциями и под проводами линий электропередачи категорически запрещается. Также нельзя подходить к оборванным проводам ближе, чем на восемь метров. Если обрыв заметили очень поздно, то отойти от него нужно, не отрывая ступней от земли и не создавая разрыв между стопами.