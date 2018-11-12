2018-11-12T08:18:17+03:00
Общество

Десятки лет камчатская семья добивалась нового жилья

От дома 1958 года постройки остались прогнившие полы и дырявая крыша, но чиновники не хотели признавать жилье аварийным
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Семья на Камчатке больше 20 лет не могла получить новое жилье из-за нерадивых чиновников. К делу пришлось подключиться прокуратуре. Причем дважды. Как оказалось, граждане проживали в аварийном доме, однако местная администрация не хотела признавать его непригодным. Между тем, еще в 1996 году деревянные столбы под зданием прогнили, полы перекосило, крыша протекала, потолки и стены покрылись грибком. Спустя семь лет строение имело 100 процентов износа.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края, семье пришлось временно снимать квартиру. После очередного обращения в жилищную техническую комиссию был получен отказ. При этом гражданам не предложили никаких вариантов решения проблемы. Только после вмешательства сотрудников надзорного ведомства специалисты администрации признали дом непригодным для проживания, а граждан поставили на учет, в качестве нуждающихся в жилье. Однако на деле семья так и не дождалась новоселья. Все обещания остались на бумаге.

В итоге прокуратура обратилась в суд. Иск о предоставлении семье квартиры по договору социального найма рассмотрели и удовлетворили в конце октября этого года.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Безопасных дорог» в Хабаровском крае станет больше
Взятка подкосила ряды судебных приставов в Хабаровском крае
В Хабаровском крае в детском саду изъяли подозрительную селедку
Пропавшие в Хабаровском крае сборщики шишек добрались до дома на «попутке»
Школьники Хабаровского края отправятся в китайский Вэйнань
В Комсомольске директор интерната воровала деньги со счетов стариков и инвалидов
В 312 домов в Хабаровском крае вернулась электроэнергия
Долг по кредитке довел комсомольчанина до суда
Трое сборщиков шишек заблудились в лесах Хабаровского края
Качественных дорог в Хабаровске станет еще больше
Сотовая связь и интернет станут доступны резидентам ТОР «Хабаровск»
Хабаровская взрывобуровая компания наконец-то расплатилась с работниками
С травмами ног и рук пассажира автобуса доставили в хабаровскую больницу
Туристический вагон Хабаровского края курсирует в Москве
Комсомольск-на-Амуре чистят от снега
Будущие солдаты из Хабаровска прошли тестирование
Погода в Хабаровске на 12 ноября 2018 года: днем до +4 градусов, снег
В Хабаровском крае спасатели эвакуировали трех рыбаков потерпевших бедствие на Амуре
Полицейские Хабаровского края презентовали собственный гимн
В северных районах Хабаровского края ожидается ухудшение погоды
В штабе Восточного военного округа напишут географический диктант
Поиски пропавших моряков на Камчатке пока результатов не принесли
Хабаровские футболисты вырвали победу у Тюмени в дополнительное время
Погода в Хабаровске на 11 ноября 2018 года: днем до +3 градусов, небольшой мокрый снег
Пропавшего в Хабаровском районе рыбака ищут уже неделю