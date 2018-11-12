Десятки лет камчатская семья добивалась нового жилья

СЕГОДНЯ 08:18 2018-11-12T08:18:17+03:00

От дома 1958 года постройки остались прогнившие полы и дырявая крыша, но чиновники не хотели признавать жилье аварийным

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Семья на Камчатке больше 20 лет не могла получить новое жилье из-за нерадивых чиновников. К делу пришлось подключиться прокуратуре. Причем дважды. Как оказалось, граждане проживали в аварийном доме, однако местная администрация не хотела признавать его непригодным. Между тем, еще в 1996 году деревянные столбы под зданием прогнили, полы перекосило, крыша протекала, потолки и стены покрылись грибком. Спустя семь лет строение имело 100 процентов износа.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края, семье пришлось временно снимать квартиру. После очередного обращения в жилищную техническую комиссию был получен отказ. При этом гражданам не предложили никаких вариантов решения проблемы. Только после вмешательства сотрудников надзорного ведомства специалисты администрации признали дом непригодным для проживания, а граждан поставили на учет, в качестве нуждающихся в жилье. Однако на деле семья так и не дождалась новоселья. Все обещания остались на бумаге.

В итоге прокуратура обратилась в суд. Иск о предоставлении семье квартиры по договору социального найма рассмотрели и удовлетворили в конце октября этого года.

Решение суда в законную силу еще не вступило.