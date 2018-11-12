В Хабаровском крае в детском саду изъяли подозрительную селедку

СЕГОДНЯ 08:55 2018-11-12T08:55:13+03:00

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Инспекторы регионального Россельхознадзора навестили накануне детский сад №14 в городе Советская Гавань, где произвели очередную проверку пищеблока. Специалисты приехали в дошкольное учреждение не зря - в процессе осмотра ими была обнаружена малосольная селедка без документов, которой собирались накормить маленьких подопечных.

- Рыба не была помещена на изолированное хранение, кроме того, на нее отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, что является нарушением обязательных требований к подобной продукции, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данному факту возбудили административные дела в отношении юридического лица МБДОУ № 14 и в отношении заведующего хозяйством десткого сада. После проверки руководство учреждения преддоставило все необходимые документы в управление, тем самым нарушение было устранено.