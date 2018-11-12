Взятка подкосила ряды судебных приставов в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-12T09:33:13+03:00

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В Хабаровске будут судить бывшего работника службы судебных приставов. Женщина 34 лет занимала должность заместителя начальника отдела и решила воспользоваться своим положением, чтобы помочь знакомой. Однако поступила она весьма опрометчиво и за это ей придется ответить по всей строгости закона.

- По версии следствия, в 2016 году фигурантка согласилась закрыть дело одного должника, не оплатившего штраф в 250 тысяч рублей, но естественно не бесплатно. За свою услугу она получила 25 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Женщину обвинили в получении взятки и завели на нее уголовное дело. Во время расследования она во всем созналась и раскаялась. На данный момент материалы направили в суд на рассмотрении. К слову, мужчину-должник в 2018 году обвинили в даче взятки и осудили. Теперь ему придется оплатить еще один штраф в 300 тысяч рублей.