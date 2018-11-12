Житель Хабаровска пытался пронести нож на заседание суда

СЕГОДНЯ 11:20 2018-11-12T11:20:15+03:00

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В суд Краснофлотского района мужчину пригласили на рассмотрение ранее возбужденного в его отношении административного дела. Когда горожанин пришел на заседание, на входе в суд, как обычно, сотрудник охраны задал ему вопрос о наличии запрещенных к проносу предметов, однако мужчина заверил стража порядка об отсутствии таковых. Тем не менее охраннику хабаровчанин показался подозрительным, и он решил обыскать мужчину. В ходе досмотра в кармане у постетителя и обнаружился нож-«бабочка».

- Гражданин был досмотрен судебными приставами по ОУПДС, а в ходе досмотра было установлено, что в ручной клади мужчины спрятан нож-«бабочка», который незамедлительно был у него изъят, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Благодаря добросовестному выполнению своих служебных обязанностей судебные приставы не допустили возникновения чрезвычайной ситуации в здании суда и пресекли попытку проноса в суд оружия. Ну, а незадачливому валдельцу ножа теперь, по всей видимости, грозит еще одно административное дело.