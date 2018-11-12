Пропавшие в Хабаровском крае сборщики шишек добрались до дома на «попутке»

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-12T08:49:02+03:00

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В Хабаровском крае закончились поиски пропавших жителей Бикина. Трое мужчин отправились в лес за шишками и пропали. Сообщение об этом поступило в центр управления в кризисных ситуациях в ночь с 11 на 12 ноября. Предварительно было известно, что «потеряшки» исчезли в лесном массиве недалеко от села Лермонтовка. Туда то и направилась группа спасателей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пропавшие сами вышли на дорогу, поймали «попутку» и добрались до дома. Медицинская помощь им не понадобилась.

Специалисты отмечают, что мужчины отправились в лес во время циклона, позабыв про все меры предосторожности. Их искали сотрудники полиции, спасатели и родственники. Также к поискам планировали привлечь вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Жителям региона настоятельно рекомендуют следить за прогнозом погоды и учитывать его при походах в лес. В частности хабаровчан убедительно просят учитывать информацию о штормовых и экстренных предупреждениях. Осадки, усиление ветра, низкие температуры создают дополнительные препятствия при передвижении за городом, в лесу, при пересечении водоёмов, где только начинается ледостав. Кроме того, непогода осложняет поиски потерявшихся.