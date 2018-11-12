2018-11-12T10:01:53+03:00
Происшествия

Под колесами пассажирского автобуса оказался хабаровчанин

Мужчина переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора
Ульяна КОСКИНА
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9 ноября, выполняя рейс в районе улицы Краснореченской случилась дорожная авария с участием автобуса. Под колесами общественного транспорта оказался мужчина, переходивший дорогу по на зеленый свет по «зебре».

Как сообщили в отделении ОГИБДД Хабаровска, за рулем автобуса находился сотрудник компании «Пять звезд». Он вышел на линию трезвым, а также прошел перед работой медицинский осмотр. Шоферу выписали протокол. А вот пострадавший получил ушиб головы. Лечение будет проходить амбулаторно.

Между тем, в минувшее воскресенье еще один автобус компании «Пять звезд» снова попал в поле зрения автоинспекторов. На маршруте №14 водитель не высадил полностью пассажиров на остановке и начал движения с открытой дверью. В результате пострадала женщина. Она получила закрытые переломы обеих лодыжек и левой лучевой кости. Хабаровчанку госпитализировали в больницу.

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