2018-11-12T11:56:04+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае вынесли приговор «черным лесорубам»

Группа мужчин целый год незаконно пилила деревья в природных заказниках
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае вынесли приговор «черным лесорубам»В Хабаровском крае вынесли приговор «черным лесорубам»Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Организатор преступного бизнеса - безработный житель поселка Переяславка - собрал круг единомышленников, таких же безработных жителей окрестных сел, как и он сам, для того, чтобы браконьерствовать в местных лесах. Банда действовала на территории районов имени Лазо и Вяземского, вторгаясь в том числе и на заповедные территории, такие, как природный парк «Вяземский» и заказник «Матайский». За полтора года «черные лесорубы» нанесли ущерб лесному фонду на сумму более 15 миллионов рублей.

- В отношении всех участников ОПГ возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Соучастников приговорили к лишению свободы на сроки от двух лет 2 месяцев до двух с половиной лет с установлением испытательного срока на тот же срок.

Организатор был осужден ранее и приговорен к трем годам лишения свободы, приговор уже вступил в законную силу. Кроме того, с осужденных должны взыскать всю сумму причиненного материального ущерба.

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