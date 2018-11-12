2018-11-12T09:30:08+03:00
Общество

«Безопасных дорог» в Хабаровском крае станет больше

В рамках проекта в 2019 году планируют отремонтировать трассы в 10 селах и одном городском поселении
Ольга КИВА
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«Безопасных дорог» в Хабаровском крае станет больше«Безопасных дорог» в Хабаровском крае станет большеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровске и его окрестностях подвели предварительные итоги работ в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, в 2018 году отремонтировали 118 километров дорог. Это на четыре километра больше запланированного объема.

- В частности в самой краевой столице привели в порядок 93 километра дорог, установили 12 комплексов фото- и видеофиксации, а также восстановили тротуары и уличное освещение, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В 2019 году география проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» станет заметно шире за счет сел. Среди населенных пунктов, где планируют отремонтировать дороги, Корсаковское, Осиновая Речка, Мичуринское, Мирное, Восточное, Сергеевка, Галкино, Дружба, Бычиха, Казакевичево и Корфовское городское поселение. Еще одним пунктом, куда доберутся «Безопасные дороги», будет Комсомольск-на-Амуре и его окрестности.

Всего в планах на 2019 год отремонтировать почти 67 километров дорог Хабаровской агломерации и почти 25 километров Комсомольской. На эти цели из федерального бюджета выделят больше одного миллиарда рублей.

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