2018-11-12T12:19:24+03:00
Общество

Бестактной учительницей на Сахалине заинтересовалась прокуратура

Женщина прилюдно унизила ученицу из-за дырочки на кофте
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Бестактной учительницей на Сахалине заинтересовалась прокуратураБестактной учительницей на Сахалине заинтересовалась прокуратураФото: Социальные сети
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Напомним, инцидент произошел в школе №1 города Хломска. Во время урока учительница начала отчитывать девочку за дырявую кофту, при этом педагог не стеснялась в выражениях.

«Ты адекватная вообще? Ты приемный или родной ребенок в семье?» - в таком тоне проходила «беседа» преподавателя с ученицей. В какой-то момент девочка не выдержала и заплакала, однако женщину это не остановило, и она продолжила давать «уроки унижения».

После того, как видео, записанное кем-то из учеников на камеру мобильного телефона, попало в сеть, это стало предметом обсуждения тысяч человек по всей стране, и критики в отношении учителя было уже не избежать. Педагога уволили из школы, однако ситуация этим не исчерпалась - поведением женщины заинтересовалась прокуратура.

- Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка по информации СМИ об унижении ученицы учительницей МАУ «СОШ №1», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области. - По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Также ситуация находится на контроле у уполномоченного при губернаторе по правам ребенка Сахалинской области Любови Устиновской.

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