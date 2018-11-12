Обновленный стадион «Заря» откроется в Хабаровске

СЕГОДНЯ 13:46 2018-11-12T13:46:19+03:00

Здесь будет комфортно в том числе и маломобильным горожанам

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В Хабаровске готовятся к открытию обновленного стадиона «Заря». Торжественное открытие спортивного сооружения в поселке Горького состоится 15 ноября в 16:00.

Ремонт этого объекта начался 2017 году. За это время рабочие заменили плиты перекрытий, привели в порядок трибуны и подсобные помещения, восстановили электропроводку, а также обустроили душевые и туалет для маломобильных горожан.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в зимнее время на стадионе зальют два поля. Это будут площадки для тренировок по хоккею воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Заря». Еще горожане смогут покататься здесь на коньках. Стоимость билета для взрослого человека составит 100 рублей, детского – 50 рублей, будет возможность взять коньки на прокат.

На новогодних каникулах здесь пройдут массовые рождественские турниры по хоккею с мячом.