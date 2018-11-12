2018-11-12T13:46:19+03:00
Общество

Обновленный стадион «Заря» откроется в Хабаровске

Здесь будет комфортно в том числе и маломобильным горожанам
Ольга КИВА
Поделиться:
Обновленный стадион «Заря» откроется в ХабаровскеОбновленный стадион «Заря» откроется в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске готовятся к открытию обновленного стадиона «Заря». Торжественное открытие спортивного сооружения в поселке Горького состоится 15 ноября в 16:00.

Ремонт этого объекта начался 2017 году. За это время рабочие заменили плиты перекрытий, привели в порядок трибуны и подсобные помещения, восстановили электропроводку, а также обустроили душевые и туалет для маломобильных горожан.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в зимнее время на стадионе зальют два поля. Это будут площадки для тренировок по хоккею воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Заря». Еще горожане смогут покататься здесь на коньках. Стоимость билета для взрослого человека составит 100 рублей, детского – 50 рублей, будет возможность взять коньки на прокат.

На новогодних каникулах здесь пройдут массовые рождественские турниры по хоккею с мячом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровские дорожники чистят город от снега
Бестактной учительницей на Сахалине заинтересовалась прокуратура
В Хабаровском крае вынесли приговор «черным лесорубам»
Мост Благовещенск – Хэйхэ сдадут в будущем году
Житель Хабаровска пытался пронести нож на заседание суда
Из Хабаровского края в Японию: что нужно знать?
В центре Хабаровска спилят около двухсот деревьев
Под колесами пассажирского автобуса оказался хабаровчанин
«Безопасных дорог» в Хабаровском крае станет больше
Взятка подкосила ряды судебных приставов в Хабаровском крае
В Хабаровском крае в детском саду изъяли подозрительную селедку
Пропавшие в Хабаровском крае сборщики шишек добрались до дома на «попутке»
Десятки лет камчатская семья добивалась нового жилья
Школьники Хабаровского края отправятся в китайский Вэйнань