2018-11-12T12:36:02+03:00
Общество

Хабаровские дорожники чистят город от снега

В минувшие выходные дороги посыпали песком более 50 спецмашин
Ульяна КОСКИНА
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Хабаровские дорожники чистят город от снегаХабаровские дорожники чистят город от снегаФото: Администрация Хабаровска
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Хабаровские службы благоустройства вышли на борьбу со снегом. Сейчас основная задача – расчистить остановочные карманы. Между тем, во время циклона на минувших выходных дорожникам пришлось трудиться в круглосуточном режиме. Для борьбы с гололедом более пятидесяти спецмашин посыпали улицы реагентом и песчано-соляной смесью. Также для безопасности движения выставили реагенторазбрасыватели.

- О надвигающемся циклоне службы благоустройства были предупреждены заранее. За последние три дня на дороги краевого центра высыпали около четырехсот тонн песчано-соляной смести, примерно сорок тонн реагента, а также почти 15 тонн соли, - рассказал Дмитрий Панащатенко, замначальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства города.

Напомним, 9 ноября, во время прохождения циклона общественный транспорт работал с перебоями. Также произошло свыше десяти порывов линий электропередач. Временно без света осталась часть домов в поселке имени Горького в частном секторе. В ближайшее время синоптики не прогнозируют обильных осадков. Понижение температуры обещают к концу недели.

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