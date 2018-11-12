В центре Хабаровска спилят около двухсот деревьев

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-12T10:34:19+03:00

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Плановое омоложение и выкорчевывание старых тополей и вязов осуществляют сразу несколько бригад в границах Амурского и Уссурийского бульваров. Также рабочие подрежут или вовсе уберут нависающие деревья, угрожающие безопасности прохожих, а на их месте весной высадят новые саженцы. До конца года только на Уссурийском бульваре планируют спилить около двухсот деревьев и подрезать еще 180.

- На Амурском бульваре тоже планируются масштабные работы в этом году. Под топор попадут более ста старых деревьев. Кроме того, будут проводиться работы по формированию кроны, - рассказал директор МБУ «Горзеленстрой» Георгий Лаптиев.

Как уточнили в пресс-службе администрации Хабаровска, сотрудники Горзеленстроя рассчитывают привести в порядок и насаждения на Матвеевском шоссе, конкретно - от улицы Большой до Стрелки и от Стрелки до аэропорта. Сейчас документы на эти работы находятся в стадии оформления.