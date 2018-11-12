2018-11-12T10:34:19+03:00
Общество

В центре Хабаровска спилят около двухсот деревьев

Погибшие и больные тополя специалисты заприметили еще в начале года
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
В центре Хабаровска спилят около двухсот деревьевВ центре Хабаровска спилят около двухсот деревьевФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

Плановое омоложение и выкорчевывание старых тополей и вязов осуществляют сразу несколько бригад в границах Амурского и Уссурийского бульваров. Также рабочие подрежут или вовсе уберут нависающие деревья, угрожающие безопасности прохожих, а на их месте весной высадят новые саженцы. До конца года только на Уссурийском бульваре планируют спилить около двухсот деревьев и подрезать еще 180.

- На Амурском бульваре тоже планируются масштабные работы в этом году. Под топор попадут более ста старых деревьев. Кроме того, будут проводиться работы по формированию кроны, - рассказал директор МБУ «Горзеленстрой» Георгий Лаптиев.

Как уточнили в пресс-службе администрации Хабаровска, сотрудники Горзеленстроя рассчитывают привести в порядок и насаждения на Матвеевском шоссе, конкретно - от улицы Большой до Стрелки и от Стрелки до аэропорта. Сейчас документы на эти работы находятся в стадии оформления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обновленный стадион «Заря» откроется в Хабаровске
Хабаровские дорожники чистят город от снега
Бестактной учительницей на Сахалине заинтересовалась прокуратура
В Хабаровском крае вынесли приговор «черным лесорубам»
Мост Благовещенск – Хэйхэ сдадут в будущем году
Житель Хабаровска пытался пронести нож на заседание суда
Из Хабаровского края в Японию: что нужно знать?
Под колесами пассажирского автобуса оказался хабаровчанин
«Безопасных дорог» в Хабаровском крае станет больше
Взятка подкосила ряды судебных приставов в Хабаровском крае
В Хабаровском крае в детском саду изъяли подозрительную селедку
Пропавшие в Хабаровском крае сборщики шишек добрались до дома на «попутке»
Десятки лет камчатская семья добивалась нового жилья
Школьники Хабаровского края отправятся в китайский Вэйнань