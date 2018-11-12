2018-11-12T11:04:15+03:00
Общество

Из Хабаровского края в Японию: что нужно знать?

Как оформить документы и где получить визу в Страну восходящего солнца
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Из Хабаровского края в Японию: что нужно знать?Из Хабаровского края в Японию: что нужно знать?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Текущий год в нашем государстве объявлен годом Японии - чем не повод посетить эту прекрасную страну и увидеть своими глазами ее достопримечательности? Жителям Хабаровского края это сделать особенно удобно - ведь Япония находится к нам гораздо ближе, чем к западной части страны, поэтому перелет не займет много времени. Но прежде, чем отправиться в путь, необходимо подготовить документы, в том числе и визу на въезд.

- Познакомиться со списком документов нужно, конечно, заранее на сайте посольства Японии в России, поскольку для каждого случая пакет документов свой, - рассказывают сотрудники Японского информационного центра. - Кроме того, вам потребуется гарант, это может быть, например, приглашающая вас компания или постоянно живущий в Японии коллега.

За оформлением всего необходимого туристу нужно обратиться в консульство Японии в Хабаровске, находящееся по адресу: улица Тургенева, 46. Прием документов осуществляется по будням с 10:00 до 12:00, а выдача готовых виз с 15:00 до 17:00. Стоит иметь в виду, что на получение визы может уйти две-три недели, поэтому и отпуск следует планировать заранее.

Получить визу можно, в том числе, и обратившись в туристическую компанию - при продаже тура все хлопоты по приобретению визы турагенты возьмут на себя. В этом случае вам понадобится только загранпаспорт и оформленная по образцу анкета.

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